Канделаки рассказала, как вечеринка Ивлеевой изменила шоу-бизнес

Телеведущая, директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, как скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой изменила российский шоу-бизнес. Ее цитирует kp.ru.

По словам Канделаки, скандал вокруг Ивлеевой стал большим уроком всем, кто попал и не попал в него.

«Большую часть артистов она заставила призадуматься. Я со многими говорила: многие просто не понимали очевидных вещей», — уверена медиаменеджер.

Канделаки подчеркнула, что содержание, форма и интонация вечеринки были неприемлемы, в частности, в период СВО. Последовавшая «отмена» со стороны аудитории, продолжает телеведущая, дала сигнал большому количеству артистов о том, что в России такие вещи не являются привычными, понятными и позволительными.

«Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя, ты потонешь. Это, мне кажется, лучшая цитата для этого мероприятия», — заключила она.

Вечеринка Ивлеевой с «голым» дресс-кодом прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке, но столкнулись с трудностями в виде проверок и отмен концертов.

Накануне Лолиту потребовали проверить на соответствие традиционным ценностям.

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