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Суд дал Алсу с мужем месяц на примирение

Mash: певица Алсу при разводе хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд дал певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову месяц на примирение — до 22 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката предпринимателя Александра Добровинского.

По его словам, Алсу хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей в московском небоскребе. При этом бизнесмен расходиться не хочет и надеется на примирение, уточнил Добровинский.

Канал отмечает, что в имущество пары входят апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного ЖК, четырехэтажный особняк на Рублёвке на 3000 кв м, коттедж в Крыму с личными пляжем и мечетью, квартира в Лондоне.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако, сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

Ранее сообщалось, что Алсу улетела на Олимпиаду в Париж.

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