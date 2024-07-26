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Подруга Павла Дурова призналась, что родила от него троих детей

Жительница Швейцарии Болгар заявила, что родила троих детей создателю Telegram Дурову

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина по имени Ирина Болгар, называющая себя подругой Павла Дурова, призналась, что родила создателю Telegram троих детей. О жительнице Швейцарии написало издание kp.ru.

В беседе с журналистами Болгар заявила, что их брак с Дуровым якобы был гражданским, но дети признаны официально и носят фамилию отца.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — говорит женщина.

Болгар рассказала, что она по образованию юрист, с Павлом познакомилась в Петербурге, а открыться решила из-за детей.

«Они постоянно спрашивают, почему в Интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях», — объяснила она.

При этом на вопросы о статусе отношений с Дуровым Болгар отвечать отказалась. Она также подчеркнула, что у нее есть совместные фотографии с основателем Telegram, однако женщина не может публиковать их без его разрешения.

Издание выяснило, что в Петербурге действительно жила женщина родом из Татарстана по имени Ирина Болгар. Ей 43 года, на нее были зарегистрированы автомобили Mercedes-Benz CLS-Klasse, Mercedes-Benz GL-Klasse, Mercedes-Benz S500.

В марте бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова рассказала об отношениях с Павлом Дуровым.

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