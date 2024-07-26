Певица Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей, пока в Москве разворачивается ее бракоразводный процесс. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал изданию адвокат мужа звезды Яна Абрамова Александр Добровинский, его клиент до последнего будет пытаться сохранить брак. Добровинский заверил, что, если развод состоится, Абрамов намерен содержать своих детей «по-королевски» вне зависимости от вердикта суда.

Адвокат отметил, что Абрамов предложил оставить певице 2,5 млрд рублей без раздела имущества, но та отказалась и подала на раздел. Представитель Абрамова не сомневается, что любое решение суда будет менее выгодным для певицы и детей, чем то, что предложил супруг.

Супруги прожили вместе 18 лет. В браке родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микаэла и 7-летний Рафаэль

Адвокат Александр Добровинский представлял интересы многих российских звезд, в частности, недавно он защищал Филиппа Киркорова в суде против певицы Любови Успенской.

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