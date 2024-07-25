Бурунов раскрыл свои главные недостатки

Актер Сергей Бурунов признался, что перед тем, как стать звездой сериалов и кино, ему пришлось переступить через свои главные недостатки — страх и лень. Об этом артист рассказал в беседе с «Пятым каналом».

«Основное — это страх и лень», — сказал актер.

При этом он уточнил, что на эту тему можно рассуждать в течение длительного времени. По его словам, этот процесс можно сравнить с психотерапией. Бурунов добавил, что для становления звездой ему также пришлось перебороть собственные комплексы.

17 июля Сергей Бурунов не исключил, что сделает себе пересадку волос. Это случилось после того, как рэпер Баста рассказал ему о новых технологиях, которые позволяют успешно пересаживать волосы. Музыкант показал актеру фотографии до и после своего друга Павла, который восстановил волосы при той же стадии облысения, что у Бурунова. Актер созвонился с мужчиной на шоу и попросил контакты клиники, где ему сделали процедуру.

Актер также признался, что не знает, по какой причине потерял волосы. Он многократно задавал этот вопрос отцу, потому что у родителя аналогичная ситуация. Однако он не получил четкого ответа.

Ранее Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей.