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Мошенники могли заложить дачу Долиной стоимостью 70 миллионов рублей

Mash: директор Долиной опроверг залог дачи певицы для оплаты тура

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Илья Питалев/РИА Новости

Мошенники могли заложить дом народной артистки России Ларисы Долиной в подмосковной Протасовке стоимостью 70 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно оказавшемуся в распоряжении канала документу из базы частных кредиторов, Долина якобы заложила загородный дом ради займа для оплаты юбилейного гастрольного тура. Сумма залога — 50 млн рублей.

В документе указано, что инвестору достанется 30% годовых в течение 12 месяцев. Гарантом возвращения денег должен стать «очень хороший доход» заемщика.

Директор Долиной опроверг информацию о залоге, заявив, что деньги на юбилейный тур у артистки есть, а дачу заложили мошенники, которые получили доступ к бумагам на дачу, документам Долиной и архивным фото особняка.

Директор уточнил, что сейчас проблемой занимается юрист, скоро подадут заявление в полицию.

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