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Звездный адвокат предсказал масштабную проверку и «отмену» Глюкозы

Адвокат Жорин предположил, что Глюкозу ждут налоговые претензии

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Global Look Press

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что певице Глюкозе (Глюк'oZа, настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) может грозить масштабная налоговая проверка. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Жорина, долг в 262 817 рублей, за который заблокировали счета звезды, может стать только началом.

«Это означает, что налоговые органы всерьез занялись исследованием финансово-хозяйственной деятельности Глюкозы. Если налоговая начинает свою работу, как показывает практика, это выливается в серьезные налоговые доначисления», — говорит специалист.

Ионовой, предположил он, грозит и «отмена», поскольку «к кому приковано внимание, тот и попадает под раздачу». Он напомнил, что в подобные ситуации попадал и Дима Билан.

«После этого он построил детскую площадку и сделал благотворительные действия, и вышел сухим из воды. Многие артисты грешат так называемыми антидепрессантами», — сказал он.

20 июля Глюкоза дала концерт в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. После этого Максим Фадеев заявил, что Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. По словам поп-исполнительницы, причиной странного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса из-за потери бабушки.

Накануне журналисты сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Глюкозы. Певица оказалась должна почти 263 тысячи рублей.

Ранее Собчак раскритиковала Фадеева на фоне конфликта с Глюкозой.

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