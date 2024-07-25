Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей

Актер Бурунов назвал любимыми озвученными им мультгероями Дракулу и Грю

close
100%
Columbia Pictures

Актер Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им самим персонажей мультфильмов. Его цитирует 5-tv.ru.

По словам Бурунова, ему нравятся все его роли, однако есть три, которые он особенно любит.

«Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из «Рататуя», Дракула из «Монстры на каникулах», ну и Грю, конечно», — поделился актер, имея в виду персонажа мультфильмов серии «Гадкий я».

Всего Бурунов озвучил 279 кинолент. Уже 18 лет он является русским голосом голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Накануне Бурунов не исключил, что сделает себе пересадку волос.

Это случилось после того, как рэпер Баста рассказал ему о новых технологиях, которые позволяют успешно пересаживать волосы. Музыкант показал актеру фотографии до и после своего друга Павла, который восстановил волосы при той же стадии облысения, что у Бурунова.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский вернется к роли следователя в «Методе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами