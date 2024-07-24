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ФНС заблокировала счета Глюкозы

РЕН ТВ: ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы из-за задолженности

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Личный архив Глюкозы

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певицы Глюкозы (Глюк'oZа, Наталья Чистякова-Ионова). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что певица оказалась должна налоговой почти 263 тысячи рублей.

Заморозка счетов произошла спустя несколько дней после концерта Глюкозы в Красноярске. 20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Продюсер Яна Рудковская вступилась за певицу. Она призвала продюсера Максима Фадеева не отбирать у артистки песни после скандала на концерте в Красноярске. 23 июля Глюкоза была замечена в Баку.

Ранее сообщалось, что за скандальный концерт Глюкозе заплатили вдвое больше обычного.

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