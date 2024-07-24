Боня попросила не сталкивать ее лбами с Самойловой из-за шоу «Выжить в Дубае»

Блогерша Виктория Боня заступилась за свою коллегу Оксану Самойлову на фоне хейта из-за участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае». О своих отношениях с коллегой после проекта она высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боня опровергла догадки подписчиков о том, что они с Самойловой находятся в плохих отношениях. По мнению телеведущей, их пытаются «столкнуть их лбами».

«Пора уже примириться и забыть все, что было еще полгода назад», — добавила Боня.

Бывшая участница «Дома-2» отметила, что не видела со стороны Самойловой в свой адрес «ни одного оскорбления». Она также прокомментировала слова Самойловой о желании всех участников проекта показать себя только с лучшей стороны. По словам Бони, речь шла не о ней конкретно, а обо всех тех, кто снимается в подобных программах.

«Думаю, что Надя [Сысоева. — прим. «Газета.ru»], что Оксана уже устали от хейта. Где наша женская солидарность?» — написала Боня.

23 июля Самойлова записала видеообращение, в котором объяснила свое поведение на проекте «Выжить в Дубае». С самого начала блогерша вместе со своим мужем, рэпером Джиганом, сплотилась с другой парой — актрисой Надей Сысоевой и блогером Сашей Стоуном. Вместе они, в частности, голосовали против Бони. В одном из выпусков их коалиция выдвинула на малое испытание на тот момент только пришедшую Анну Седокову. Эпизод закончился громким скандалом между Сысоевой и командой и певицей, который стал вирусным в соцсетях. Позже Седокова рассказала о травле на шоу. Такое поведение участников оттолкнуло многих поклонников «Выжить в Дубае».

Однако, по словам Самойловой, она и другие участники проекта лишь выполняли желание продюсеров — делали шоу.

«Нам сразу сказали: «Нужно сделать шоу». Артисты, звезды идут на телевизионные программы с несколькими целями: показать себя во всей красе, свои лучшие качества. Так делает 99% артистов, которые принимают участие в реалити-шоу»

Также Самойлова рассказала, что до сих пор общается с ребятами из народной команды, а с Боней они обсуждают каждый новый эпизод.

Ранее Боня заявила, что блогер Стоун не умеет вести себя с женщинами.