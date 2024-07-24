Рудковская вступилась за Глюкозу после скандала в Красноярске

Продюсер Яна Рудковская вступилась за певицу Глюкозу (Глюк'oZа, Наталья Чистякова-Ионова). В беседе с 5-tv.ru она призвала продюсера Максима Фадеева не отбирать у артистки песни после скандала на концерте в Красноярске.

Свое неадекватное поведение на концерте в Красноярске Глюкоза объяснила нестандартной реакцией организма на успокоительные, которые пришлось принимать после потери бабушки Лидии. Рудковская заявила, что тоже когда-то была в подобной ситуации.

«Я считаю, что все мы люди и ничего человеческое нам не чуждо», — сказала она.

По мнению звезды, Фадееву не стоит забирать песни у Глюкозы после инцидента.

«Максим, я Вас очень люблю и уважаю, как продюсера, как музыканта, как человека. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце», — обратилась к нему Рудковская.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Ранее Рудковская призвала Иду Галич не делать пластических операций.