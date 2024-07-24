Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рудковская вступилась за Глюкозу после скандала в Красноярске

Продюсер Рудковская призвала Фадеева не отбирать песни у Глюкозы

close
100%
Голубь Мира Яна Рудковская' class="item-image" >
Телеграм-канал Голубь Мира Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская вступилась за певицу Глюкозу (Глюк'oZа, Наталья Чистякова-Ионова). В беседе с 5-tv.ru она призвала продюсера Максима Фадеева не отбирать у артистки песни после скандала на концерте в Красноярске.

Свое неадекватное поведение на концерте в Красноярске Глюкоза объяснила нестандартной реакцией организма на успокоительные, которые пришлось принимать после потери бабушки Лидии. Рудковская заявила, что тоже когда-то была в подобной ситуации.

«Я считаю, что все мы люди и ничего человеческое нам не чуждо», — сказала она.

По мнению звезды, Фадееву не стоит забирать песни у Глюкозы после инцидента.

«Максим, я Вас очень люблю и уважаю, как продюсера, как музыканта, как человека. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце», — обратилась к нему Рудковская.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Ранее Рудковская призвала Иду Галич не делать пластических операций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами