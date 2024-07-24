Лолиту потребовали проверить на соответствие традиционным ценностям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку действия певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат потребовала проверить Милявскую на соответствие традиционным ценностям и законодательству Российской Федерации после того, как в июле 2024 года на концертах в Москве и Санкт-Петербурге артистка исполнила песню «Кадиллак» рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), а также композицию «Монолог» из репертуара уехавшей из России Аллы Пугачевой.

«В сети интернет растиражированы видео с фрагментами выступления, вызвавшими гнев российских граждан, где певица вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания, что прямо противоречит основным принципам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809», — пишет Останина.

Лолита испытывала трудности с концертной деятельностью после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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