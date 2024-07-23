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Глюкоза исчезла с афиши концерта в Москве после скандала в Красноярске

Mash: певица Глюкоза не выступит на концерте в Москве после скандала в Красноярске

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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя), вероятно, не выступит на концерте в Москве 29 сентября, пишет Mash. Как отмечает Telegram-канал, имя артистки убрали с афиши.

В сентябре у Глюкозы запланировано выступление в рамках фестиваля «Удачные песни» на «Live Арене». Однако после скандального концерта в Красноярске, в рамках которого исполнительница чуть не сорвала шоу, ее имя пропало с афиши мероприятия на официальном сайте, а также на площадках-партнерах. При этом, как убедилась «Газета.Ru», выступление по-прежнему значится в ближайших выступлениях на сайте Глюкозы.

Сама Глюкоза и ее представители пока никак не комментировали новость о возможной отмене выступления в Москве.

В шоу остаются заявлены Анна Асти, Филипп Киркоров, Николай Басков, Билан, Владимир Пресняков и другие артисты.

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. По словам Глюкозы, причиной такого поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса.

Ранее актриса Самбурская уличила певицу Глюкозу во лжи из-за слов об антидепрессантах.

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