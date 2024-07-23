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Самбурская после скандального концерта Глюкозы: «Наслушается народ небылиц»

Актриса Самбурская уличила певицу Глюкозу во лжи из-за слов об антидепрессантах

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samburskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Настасья Самбурская в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась мнением насчет антидепрессантов. В своем посте звезда прямо не упомянула певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя), которая объяснила скандальное поведение на концерте в Красноярске приемом сильнодействующих препаратов, однако в комментариях подписчики предположили, что речь идет именно о ней.

«Вставлю свои пять копеек. Антидепрессанты улучшают качество жизни, возвращают вкус к ней и снимают тревогу! Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи! Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую хрень, не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!» — написала Самбурская.

В комментариях к публикации одна из поклонниц актрисы предположила, что Чистякова-Ионова находилась в тяжелом состоянии из-за потери бабушки, поэтому антидепрессанты «могли дать такой эффект в неправильной дозировке». Самбурская же назвала слова девушки бредом и перечислила побочные эффекты препаратов, в числе которых не нашлось объяснения поведению Глюкозы на сцене.

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске. По данным Telegram-канал Mash, певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. По словам Глюкозы, причиной такого поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса.

Ранее Галустян обратился к Глюкозе после скандала в Красноярске.

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