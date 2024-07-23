Участник нового сезона «Последнего героя» о конфликтах на шоу: «Я буду жестить слегка»

Участники шоу «Последний герой. Русский сезон» от племени «Медведей» блогер Николай Сердюков и врач-нейрохирург Алан Царикаев признались, что намеренно провоцировали конфликты с соперниками. Об этом они рассказали в интервью «УТРО.ТНТ», фрагменты которого оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

«Коля сразу предупредил: «Я буду жестить слегка». Я считал, что мы должны его поддерживать в том, чтобы их задевать специально, потому что мы должны были психологически расшатать, чтобы они были такие немножко не в порядке, выходя на испытание. Тактика работала», — отметил Царикаев.

Сердюков согласился с коллегой и добавил, что по жизни привык говорить «то, что думает».

В частности, на проекте у Сердюкова возник конфликт с участницей другого племени, актрисой из сериала «Ольга» Ксенией Сурковой.

«Мне хотелось подбодрить, сказать: «Ребят, не расстраивайтесь», а так как я из соревнования в соревнование, какие-то шутки отпускал в их сторону, видимо, у нее накопился эффект. Я хотел сказать: «Ксюш, не расстраивайся, не обижайся. Так бывает». Я с ней не коммуницировал весь проект. И она мне такая, сходу: «Я тебя ненавижу» и все, а мне только дай вот такую возможность», – отреагировал Сердюков.

Царикаев также вспомнил, что съел на шоу поганки. По правилам проекта, участники должны самостоятельно добывать себе еду.

«Для того, чтобы найти съедобное, надо попробовать все, что полезно, что не полезно. Я на самом деле эти грибочки осторожно в начале поел. В первый день одну штучку, а потом на следующий день уже много. А на следующий день, когда мы приехали на испытание нам объяснили, что это были какие-то поганки. Они совершенно небезвредные и давайте вы их перестанете есть. Попросили меня не есть», — рассказал Царикаев.

Местом проведения 11-го сезона реалити-шоу «Последний герой» стала Республика Алтай. В течение месяца участники живут в лагере на берегу Телецкого озера и проходят испытания.

Ранее стали известны подробности скандального концерта певицы Глюкозы в Красноярске.