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Волочкова приревновала Шаляпина из-за видео с незнакомкой: «Ты с кем мне изменяешь?»

Балерина Волочкова приревновала певца Шаляпина из-за отдыха с девушкой на пляже

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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с отдыха в Крыму. На нем 40-летний артист загорает на пляже в компании девушки, лицо которой скрыл от подписчиков.

«Планов громадье. Лежим и мучаемся от жары на пляже. Дальше у нас обед, прогулка на катере, ресторан вечерний. Мучаемся», — пошутил Шаляпин.

Вскоре публикацию прокомментировала балерина Анастасия Волочкова, с которой исполнитель находится в близких отношениях: «Ты с кем там мне изменяешь?»

На недовольство бывшей примы Большого театра Шаляпин ответил, что это лишь «съемочный процесс».

«Я люблю только тебя», — добавил участник шоу «Новые звезды в Африке».

Волочкова в своих интервью часто называла Шаляпина своим самым близким другом. Вместе они обожают эпатировать публику, подчеркивала танцовщица. Так, в июле 2024 года Волочкова и Шаляпин провели «священную ночь» на печи.

«Мы с Прохором к священному сну почти готовы. Но ночь на печи обещает быть бессонной. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю...» — делилась звезда в Instagram.

По словам Волочковой, ночь прошла прекрасно, и они остались довольны отдыхом в старорусской бане.

Ранее Волочкова пообещала устроить свадьбу с Прохором Шаляпиным.

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