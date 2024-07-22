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«Я Муза»: молодая подруга 98-летнего Зацепина рассказала об отношениях с ним

Режиссер Ли рассказала об отношениях с 98-летним композитором Зацепиным

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Юлия Морозова/ТАСС

Молодая подруга 98-летнего народного артиста России, композитора Александра Зацепина, режиссер Муза Ли, рассказала об отношениях с ним. Ее цитирует mk.ru.

Издание уточняет, что Ли родом из Ташкента, она руководитель, режиссер-постановщик театрально-музыкального коллектива MUZICO. Зацепин представлял ее как свою музу.

«Я действительно Муза. Могу даже паспорт показать. Нас с Александром Сергеевичем объединяет музыка. Я являюсь фанатом Римского-Корсакова», — сказала она, напомнив, что композитор — ученик Римского-Корскакова.

По словам женщины, она следит за композитором, готовит ему диетические блюда. К активному обсуждению, уточнила она, Ли относится нормально.

«Я же режиссер, поэтому уже привыкла к публичности. Отношусь спокойно и совсем не волнуюсь», — заверила спутница артиста.

Вместе с Ли Зацепин недавно появился в Витебске на Международном музыкальном фестивале.

Накануне Зацепин назвал кощунством пародию на фильм «Бриллиантовая рука».

Ранее адвокат Успенской осталась довольна проигрышем Киркорову.

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