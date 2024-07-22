Скончался актер из сериала «Московская борзая»

Российский актер и режиссер Владимир Королев скончался на 73-м году жизни. Об этом режиссер Мария Федотова сообщила на странице «Народного театра-студии «Дилижанс»» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Алексеевича Королева. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда», — написала Федотова, добавив, что Королев был не только талантливым режиссером и актером, но и хорошим человеком, жившим театром.

Владимир Королев окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Несколько десятилетий был главным режиссером Народного театра Дома культуры имени А. С. Пушкина в селе Большое Болдино. Поставил спектакли «Женитьба», «Пять романсов в старом доме», «Свои люди — сочтемся», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон», «Выходили бабки замуж», «Беседы при ясной луне», «Памятник», «Выбор», другие.

Телезрителю Королев известен по роли охранника в сериале «Московская борзая».

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