Ида Галич раскрыла список желаний, которые должен исполнить ее партнер

Телеведущая Ида Галич раскрыла список желаний, которые может помочь ей исполнить ее партнер Олег Ледвич. О том, что Ледвич уже исполнил ее желание посмотреть в телескоп, она рассказала в своем Telegram-канале.

«Честно, меня эмоционально разорвало, уже когда мы только приехали в Домодедово и поднялись на крышу нашего харизматичного гида — Александра. Ставлю жирную зеленую точку в списке своих фантазий и благодарю (буквально) небеса за хорошую погоду и тебя, мой дорогой, за исполнение мечты!», — написала она.

Кроме того, в список желаний Галич входят возможность увидеть нерпу на Ладоге, побегать с кабанчиками на Багамах, потанцевать в баре на Кубе, посмотреть кино в машине под открытым небом, пройтись по Китайской стене и взобраться на вулкан.

Накануне Ида Галич познакомила бывшего возлюбленного с новым избранником.

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