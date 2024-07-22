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Лже-сотрудники «Википедии» обманули Эдварда Радзинского на 45 млн рублей

Писатель Радзинский отдал мошенникам 45 млн рублей

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники позвонили Радзинскому после его творческого вечера 9 июля и представились сотрудниками «Википедии». Лжесотрудники онлайн-энциклопедии предложили обновить о нем информацию на сайте, но писатель бросил трубку. Тогда Радзинскому позвонили якобы из ФСБ, заявив, что мошенники хотят украсть и перевести ВСУ накопленные на квартиру деньги Радзинского.

Писатель забрал из банка накопления в размере 45 миллионов рублей и передал их «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны». Курьера, 19-летнего студента, после задержали полицейские.

В июне аналогичным образом мошенники обманули художника Никаса Сафронова — сперва они представились сотрудниками «Википедии», а после взломали его «Госуслуги», аккаунт в WhatsApp и от имени Никаса стали просить других знаменитостей скинуть деньги на их счет.

Ранее Никита Михалков отказался называть себя доносчиком.

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