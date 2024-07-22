Адвокат прокомментировал арест пранкера Эдварда Била за ношение формы МВД

Российский блогер-пранкер Эдвард Бил, который прокатился на самокате в Одинцове в форме сотрудника полиции, получил максимально возможное и максимально строгое наказание за свои действия в рамках действующего законодательства. Об этом 360.ru рассказал адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

Он отметил, что действия пранкера носили явно умышленный характер. Кроме того, по словам адвоката, Бил и его напарник прекрасно понимали, что за это им грозит наказание.

«Я глубоко сомневаюсь, что человек, который побывал в местах лишения свободы, совершая административное правонарушение, не понимает, что за это он вновь понесет наказание, в том числе, связанное с определенным лишением и ограничением свободы», — подчеркнул Горшков.

При этом эксперт отметил, что блогер и его приятель добились результата, потому что их деятельность теперь обсуждают на всех массовых федеральных каналах.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Накануне пранкер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Пранкер Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее стало известно наказание для приятеля пранкера Эдварда Била за форму МВД.