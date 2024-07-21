Нарколог прокомментировал скандальное поведение Глюкозы на концерте

Нарколог Василий Шуров дал оценку поведению певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) на концерте в Красноярске. Как он рассказал RT, это выглядело как признаки возможного опьянения психоактивными веществами.

Эксперт предположил, что это мог быть как алкоголь, так и синтетический психостимулятор, который мог начать действовать не вовремя, пробудив ее сексуальность и развязность. Однако окончательное заключение может дать только лаборатория.

Глюкоза сама пока не прокомментировала произошедшее, и ее представители не дали ответов на запросы журналистов RT.

Накануне сообщалось, что на певицу Глюкозу, выступившую на концерте в Красноярске в состоянии «измененного сознания», подадут в суд организаторы. По мнению ивент-агентства, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандальное выступление Глюкозы.