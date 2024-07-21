На Глюкозу подадут в суд после скандального концерта

На певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), выступившую на концерте в Красноярске в состоянии «измененного сознания», подадут в суд организаторы. Об этом пишет NGS24.RU.

По мнению ивент-агентства, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное выступление певицы. По его словам, «больше терпеть нет сил и не хочется». Он отметил, что решил с юристами разработать иск, который лишит Глюкозу возможности и пользоваться псевдонимом, и петь музыку Фадеева.

Ранее зрительница поспорила с красноярцами, обвинившими Глюкозу в неадекватном поведении на сцене.