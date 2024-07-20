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Актер озвучки «Симпсонов» подшутил над королевской стражей в Лондоне

Комик Азария пытался рассмешить королевского гвардейца голосами из «Симпсонов»

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Global Look Press

Комик Хэнк Азария, озвучивший несколько персонажей в мультсериале «Симпсоны», попытался рассмешить королевского гвардейца в Лондоне. Об этом сообщает издание The Independent.

Он подошел к стоящему на посту стражу и начал разговаривать с ним голосом бармена Мо Сизлака, затем спародировал начальника полиции Клэнси Виггама, профессора Фринка и прочих персонажей, которых озвучил в «Симпсонах».

«Он кажется непроницаемым», — заявил Азария, не сумев рассмешить гвардейца.

Королевская гвардия ежедневно служит с 10 утра до 16 вечера у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов. В августе 2023 года сообщалось, что гвардеец нарушил протокол, разрешив мужчине погладить лошадь. Турист хотел погладить животное гвардейца, но соблюдал правила и держался на расстоянии. Гвардеец сам решил поближе подъехать на лошади к нему, чтобы у мужчины получилось фото.

Хэнк Азария — американский киноактер и актер озвучения. В его багаже четыре премии «Эмми», три из которых он получил за озвучивание персонажей в «Симпсонах».

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