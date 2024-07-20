Актриса Мария Аронова попала в больницу с обострением остеохондроза позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Аронову госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. В ходе обследования у знаменитости также нашли доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Их не будут удалять, поскольку опухоли не угрожают здоровью артистки.

Впервые у знаменитости боли в области поясницы начались пять лет назад, отмечает Mash.

Пока Аронова или ее представители не комментировали появившуюся информацию.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что у 85-летнего телеведущего Леонида Каневского якобы нашли рак во время одного из обследований. Затем представитель Каневского назвала эту информацию ложной.

18 июля Mash заявлял, что в больницу попал журналист Владимир Познер. У него якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. На эту новость отреагировал сам телеведущий в Telegram-канале и назвал ее враньем.

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