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Невестка Орбакайте вернулась в Россию

КП: жена Никиты Преснякова отправилась на вечеринку по возвращении в Москву

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Павел Бедняков/РИА Новости

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова вернулась в Россию из США, куда уехала со своим супругом в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает kp.ru.

Краснова прилетела в Москву пару дней назад. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку.

Однако жена Преснякова-младшего застряла со своими друзьями в лифте, поэтому пропустила мероприятие. Она пошутила, что провела «душную вечеринку» в лифте.

Цель возвращения Красновой в Москву неизвестна. Сам Никита Пресняков не стал сопровождать супругу в путешествии на родину, поскольку сейчас он находится в гастрольном туре по США.

Никита Пресняков пошел по стопам родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — с 2015 года он является солистом рок-группы «Multiverse». Сейчас музыкант живет с женой, моделью Аленой Красновой в США. Пара поженилась 27 июля 2017 года. За рубежом музыкант начал заниматься съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres. Он также продолжает заниматься своей карьерой артиста.

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