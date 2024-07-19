Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи не пользуются дезодорантами: «Чую на расстоянии»

Актриса Кейт Хадсон рассказала на шоу «Watch What Happened Live», что она не пользуется дезодорантами.

Также звезда заверила, что дезодорантами не пользуется и ее коллега Мэттью Макконахи. Она сделала заявление после того, как ведущий Энди Коэн задал вопрос фанатам о том, заставляла ли она Макконахи пользоваться дезодорантом во время съемок их романтической комедии 2008 года «Золото дураков».

«Нет! Он не пользуется дезодорантами. И, кстати, я тоже», — поделилась Хадсон.

Актриса также подтвердила, что у Макконахи имеется отчетливый запах, признавшись, что она могла «учуять его на расстоянии». Коллега Макконахи по фильму «Солдаты неудачи» Иветт Николь Браун говорила об этом во время эпизода 2021 года сериала SiriusXM «Шоу Джесс Кейгл».

«От него нет [неприятного] запаха. От него пахнет гранолой и хорошей жизнью. У него приятный, приторный аромат, присущий только ему, и в нем нет затхлости или безумия», — сказала она тогда.

Мэттью Макконахи впервые в 2005 году рассказал People, что не пользовался обычным средством гигиены «уже 20 лет».

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