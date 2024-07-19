Бородин призвал прокуратуру проверить «русофобскую деятельность» Чулпан Хаматовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру проверить актрису Чулпан Хаматову. Об этом сообщают «Страсти».

Общественный деятель направил обращение Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой проверить «русофобскую деятельность» артистки. Также Бородин считает, что Хаматову необходимо признать иноагентом.

«Актриса систематически критикует решения, принятые Президентом и Правительством Российской Федерации в отношении специальной военной операции, дискредитирует своими высказываниями Вооруженные силы РФ. В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге «Русский голос против войны», целью которого было заявлено «осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет», — написано в обращении.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В июне издание Delfi сообщило, что актрису уволили из труппы Нового Рижского театра.

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