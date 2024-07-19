Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородин призвал прокуратуру проверить «русофобскую деятельность» Чулпан Хаматовой

Общественник Бородин попросил признать Чулпан Хаматову иноагентом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру проверить актрису Чулпан Хаматову. Об этом сообщают «Страсти».

Общественный деятель направил обращение Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой проверить «русофобскую деятельность» артистки. Также Бородин считает, что Хаматову необходимо признать иноагентом.

«Актриса систематически критикует решения, принятые Президентом и Правительством Российской Федерации в отношении специальной военной операции, дискредитирует своими высказываниями Вооруженные силы РФ. В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге «Русский голос против войны», целью которого было заявлено «осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет», — написано в обращении.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В июне издание Delfi сообщило, что актрису уволили из труппы Нового Рижского театра.

Ранее стало известно, на чем Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами