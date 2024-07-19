Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах

Певица Юлия Савичева назвала желание скорой женитьбы красным флагом у мужчин

close
100%
Личный архив

Певица Юлия Савичева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о своих «красных флагах» в мужчинах.

По мнению звезды, она настороженно относится к мужчинам, которые слишком быстро делают предложение избраннице.

«Сразу же хочет жениться. Это прям, мне кажется, первый «красный флаг». Когда все очень быстро, знаете, так происходит», — объяснила Савичева.

Исполнительница отметила, что слишком быстрое развитие отношений после знакомства — это тоже «красный флаг». Она считает, что «миллиард комплиментов» и «миллиард восхищений» могут означать, что с партнером что-то не так.

«На руках понесли, розами завалили — это, мне кажется, один большой «красный флаг»!» — заявила Савичева.

Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова в 2014 году. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношениях, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии с бабушкой и дедушкой.

Ранее Лариса Долина возмутилась идеей дресс-кода для артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами