Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах

Певица Юлия Савичева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о своих «красных флагах» в мужчинах.

По мнению звезды, она настороженно относится к мужчинам, которые слишком быстро делают предложение избраннице.

«Сразу же хочет жениться. Это прям, мне кажется, первый «красный флаг». Когда все очень быстро, знаете, так происходит», — объяснила Савичева.

Исполнительница отметила, что слишком быстрое развитие отношений после знакомства — это тоже «красный флаг». Она считает, что «миллиард комплиментов» и «миллиард восхищений» могут означать, что с партнером что-то не так.

«На руках понесли, розами завалили — это, мне кажется, один большой «красный флаг»!» — заявила Савичева.

Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова в 2014 году. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношениях, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии с бабушкой и дедушкой.

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