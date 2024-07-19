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Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России

«Страсти»: актер Дмитрий Назаров зарабатывает в России на сборниках стихов

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Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать деньги в России. Об этом сообщают «Страсти».

Как утверждает издание, звезда сериала «Кухня» продает сборник своих стихотворений на российском маркетплейсе. Стоимость книги составляет в районе 850 рублей.

По словам самого Назарова, пока он опубликовал только один сборник. Актер заверил, что в ближайшем будущем выпустит новые книги. На маркетплейсе он продает свои стихотворения без посредников.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Звезда «Кухни» признался, что после случившегося всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему. Сейчас актер вместе с женой живет во Франции.

В марте 2023 года актер «Кухни» сыграл первый спектакль в Израиле. Он предстал на сцене вместе с женой. Артисты читали стихи и басни на сцене.

Ранее Прохор Шаляпин усомнился в словах Григория Лепса о комфортном размере пенсии.

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