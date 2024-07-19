Прохор Шаляпин усомнился в словах Лепса о комфортном размере пенсии

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова Григория Лепса о комфортной сумме пенсионных выплат.

Лепс рассказывал, что ему достаточно пенсии около 100 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в старости. Однако Шаляпин считает, что такая сумма несколько завышена.

«Для артистов с такой психоэмоциональной нагрузкой, в том числе с перелетами, гастролями, поездками, самое важное — дожить до пенсии, до старости. Это самый главный подарок в жизни. Вполне возможно, что к старости названные 100 тысяч рублей даже не понадобятся, потому что сил путешествовать не так много», — поделился Шаляпин.

Артист отметил, что Лепс постоянно помогает всем членам своей семьи материально, из-за чего они «привыкли к хорошему». Шаляпин заявил, что взрослые родственники должны сами зарабатывать себе на жизнь.

«Желаю и Григорию Лепсу, и себе, и всем россиянам безбедной старости. Чтобы все было, чтобы мы до нее дожили и были сытыми и успешными», — заключил певец.

В июле Григорий Лепс посчитал, сколько ему нужно накопить денег, чтобы спокойно выйти на пенсию. Артист заявил, что ему достаточно 100 млн рублей в год.

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