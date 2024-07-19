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Лолита о диагнозе дочери: «Лечение требуется всю жизнь»

Певица Лолита рассказала, что сейчас ее дочь Ева чувствует себя хорошо

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Телеграм-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская в интервью на YouTube-шоу «5 книг» Александра Цыпкина рассказала о 25-летней дочери Еве.

По словам звезды, ее наследница нуждается в постоянной терапии. Сейчас Ева проживает вместе с бабушкой — матерью Лолиты.

«Сейчас дочь чувствует себя хорошо, у нее прекрасное чувство юмора, в нее вложена бабушкина любовь. А если бы я на все это не зарабатывала… Адаптация дочери к социуму идет до сих пор», — поделилась певица.

Лолита призналась, что иногда считала себя плохой матерью из-за того, что не имела возможности каждый день проводить с дочерью. Артистка, по ее словам, старалась больше времени уделять работе, чтобы обеспечить Еве достойную жизнь.

Певица в 2022 году призналась, что у дочери есть проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у девочки развилось заболевание — синдром Аспергера, при этом нарушении психического развития проявляются определенные трудности в социальном взаимодействии, выраженная неуклюжесть, а также ограниченный, повторяющийся круг интересов и занятий. Однако это не помешало Еве получить высшее образование.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой сообщила о большом стрессе у артистки.

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