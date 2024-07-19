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Умер актер сериала «Отчаянные домохозяйки»

Умер комик и актер сериала «Отчаянные домохозяйки» Боб Ньюхарт

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Gus Ruelas/Reuters

Американский актер и комедиант Джордж Роберт «Боб» Ньюхарт скончался в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает CBS News.

Родившийся в 1929 году, Ньюхарт получил образование в католических школах Чикаго, а затем окончил Университет Лойола Чикаго в 1952 году со степенью бакалавра по управлению бизнесом.

Актер известен своим участием в сериале «Теория большого взрыва» в роли Артура Джеффриса и сериале «Отчаянные домохозяйки» в роли мужа Софи и отчима Сьюзан.

Ньюхарт был лауреатом премий «Грэмми», «Золотой глобус» и «Эмми». Ему была присуждена премия «Грэмми» как лучшему новому исполнителю в 1961 году, приз Марка Твена за американский юмор в 2002 году, а также премия «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале» в 2013 году.

Также у него есть звезда на голливудской «Аллее славы».

Успех Ньюхарта у публики привел его к тому, что в 1961 году у него было свое шоу на канале NBC — «Шоу Боба Ньюхарта» («The Bob Newhart Show»). Передача демонстрировалась всего один сезон, но была отмечена номинациями на «Эмми» и премию Пибоди (Peabody Award). После этого Ньюхарт становился участником различных популярных развлекательных шоу, а с 1982 по 1990 год играл главную роль в ситкоме «Ньюхарт» («Newhart»).

Ранее звезда «Отчаянных домохозяек была вынуждена уехать из Лос-Анджелеса из-за сына.

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