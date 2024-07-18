Фадеев намерен зарегистрировать персонажа Глюк'oZа как товарный знак

Продюсер и композитор Макс Фадеев подал заявку в Роспатент на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа как товарного знака. Об этом сообщает РБК.

Благодаря этому Фадеев сможет, в том числе, производить пиво, вино и крепкие алкогольные напитки, используя изображение анимационного персонажа.

В апреле Фадеев анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перезапуск группы Глюк'oZа. Он опубликовал пост с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок нового трека «Мыши». В итоге композицию исполнил анонимный автор. В рамках перезапуска также вышла композиция «Хулиганка».

В декабре 2023 года Максим Фадеев объявил, что возобновит проект Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее на телеведущую Алену Водонаеву подали в суд.