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На Лунаком пожаловались в полицию из-за слухов о романе с 15-летней звездой «Слова пацана»

Mash: блогершу Лунаком заподозрили в педофилии из-за слухов о романе с Кемстачем

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Телеграм-канал «lyna»

Юрист Иван Мельников написал заявление в полицию на тиктокершу Эвелину Тарханову, известную под псевдонимом Лунаком. Об этом сообщает Mash.

Причиной стали слухи о романе 23-летней девушки с 15-летней звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем. Юрист подозревает Лунаком в нарушении статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и просит проверить правоохранительные органы.

О романе Лунаком и актера ходили слухи с мая нынешнего года. Подписчики знаменитостей замечали их вместе, однако прямых доказательств этих отношений не было. В незаконной связи с Кемстачем обвиняла Тарханову, в том числе, блогерша Анна Енина.

Сама Тарханова опровергала эту информацию. В мае она опубликовала видео со слезами на глазах, которое публикует издание Sport24.ru. В ролике девушка уверила, что она свободна.

«Если я с кем-то в компании, если я с кем-то стримы провожу — это не значит, что я с этим человеком встречаюсь. Просто отвалите!» — говорила она.

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