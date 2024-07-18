Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серябкина рассказала, как соседка помогла построить ее карьеру

Певица Серябкина призналась, что ее соседка помогла построить ей карьеру

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Певица Ольга Серябкина призналась, что ее учительница помогла ей в построении музыкальной карьеры. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, педагог «потакала» ее внутреннему темпераменту и поспособствовала тому, чтобы артистка окончила музыкальную школу.

«Она кстати была моей соседкой, поэтому музыка была у меня буквально на лестничной клетке. Она всегда слышала, когда я не выхожу к инструменту, звонила моей маме и говорила: «Оленька сегодня не играла», — рассказала Серябкина.

При этом она отметила, что с теплотой вспоминает своего педагога. Певица считает, что она внесла весомый вклад в ее музыкальную карьеру.

15 июля Ольга Серябкина призналась, что однажды случайно слила свой номер телефона. Она уточнила, что выложила видео, на котором созванивалась с актером Сергеем Буруновым по FaceTime, а в ролике был написан ее номер телефона. По словам артистки, после этого ей стали поступать миллиарды звонков. Она добавила, что после инцидента ей пришлось поменять номер телефона.

Ранее сообщалось, что экс-солистка SEREBRO снялась в «голых» брюках на улице Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами