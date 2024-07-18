Серябкина рассказала, как соседка помогла построить ее карьеру

Певица Ольга Серябкина призналась, что ее учительница помогла ей в построении музыкальной карьеры. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, педагог «потакала» ее внутреннему темпераменту и поспособствовала тому, чтобы артистка окончила музыкальную школу.

«Она кстати была моей соседкой, поэтому музыка была у меня буквально на лестничной клетке. Она всегда слышала, когда я не выхожу к инструменту, звонила моей маме и говорила: «Оленька сегодня не играла», — рассказала Серябкина.

При этом она отметила, что с теплотой вспоминает своего педагога. Певица считает, что она внесла весомый вклад в ее музыкальную карьеру.

15 июля Ольга Серябкина призналась, что однажды случайно слила свой номер телефона. Она уточнила, что выложила видео, на котором созванивалась с актером Сергеем Буруновым по FaceTime, а в ролике был написан ее номер телефона. По словам артистки, после этого ей стали поступать миллиарды звонков. Она добавила, что после инцидента ей пришлось поменять номер телефона.

Ранее сообщалось, что экс-солистка SEREBRO снялась в «голых» брюках на улице Москвы.