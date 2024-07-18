Бузова стала самой обсуждаемой артисткой: «Легенда»

Певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала победительницей в рейтинге самых обсуждаемых артистов на VK Fest 2024 года.

Она репостнула запись своего пиар-менеджера Антона Богославского. Мужчина сопроводил сторис фразой: «Почти миллион упоминаний в СМИ. И снова Ольга самая обсуждаемая героиня. Легенда».

Согласно рейтингу, Бузова набрала 964,5 тыс. упоминаний, став лидером среди знаменитостей. На втором со значительным отрывом оказался рэпер Баста (218,9 тыс.), а на третьем — певец Shaman (197,4 тыс.).

В начале июня на певицу Ольгу Бузову обрушился шквал критики после ее выступления в провокационном боди на фестивале в День защиты детей. В частности, депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров назвал наряд слишком «откровенным», а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не видит никакой разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе.

После этого Бузова извинилась перед россиянами. Певица подчеркнула, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение и посоветовала не искать зло там, где его нет.

Ранее певица Ханна призвала не сравнивать ее с Бузовой из-за наряда.