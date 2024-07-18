Лерчек снялась обнаженной после развода: «Тело оголять легче, чем душу»

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры из откровенной фотосессии и опубликовала стихотворение собственного сочинения, написанное после развода.

На снимках скандальная знаменитость предстала перед подписчиками полностью обнаженной, а ее тело было покрыто шипами. В посте она также попросила интернет-пользователей не высмеивать ее стихотворение, поскольку «тело оголять намного легче, чем душу».

«Смогу ли я довериться еще; Моя душа обманута, побита; Кто предал — тот уже прощен; Что сломано — то уже подшито», — написала блогерша.

В комментариях не всем поклонникам знаменитости понравились фотографии: некоторые возмутились поведением Лерчек, отметив, что эти снимки «видят ее дети». В то же время ряд подписчиков считает, что блогерша сумела «не уйти в пошлость», сделав красивую фотосессию.

10 июля Лерчек официально развелась с мужем. Пара была вместе на протяжении 11 лет.

В марте 2023 года блогерша Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

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