Ханна возмутилась сравнением с Бузовой: «У меня все прикрыто!»

Певица Ханна попросила журналистов не сравнивать ее с Ольгой Бузовой из-за наряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я считаю, когда попу не видно — все нормально. Не надо сравнивать меня с артисткой, с которой вы сравнили. Там было все нараспашку», — заявила знаменитость.

Она также продемонстрировала свой образ, покружившись перед камерой. Знаменитость была одета в облегающий белый комбинезон с шортами. Ее образ дополнило длинное колье.

В начале июня на певицу Ольгу Бузову обрушился шквал критики после ее выступления в провокационном боди в День защиты детей. В частности, депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров назвал наряд слишком «откровенным», а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не видит никакой разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе.

После этого Бузова извинилась перед россиянами. Певица подчеркнула, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение и посоветовала не искать зло там, где его нет.

Ранее на телеведущую Алену Водонаеву подали в суд.