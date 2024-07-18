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Познер отреагировал на сообщения о госпитализации

Телеведущий Познер назвал враньем сообщения о госпитализации из-за рака

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал информацию о якобы госпитализации из-за рака. В посте, опубликованном в Telegram-канале, он назвал эти сообщения враньем.

«В средствах массовой информации появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Сообщение о моей болезни — полное вранье», — написал он.

Познер отметил, что он абсолютно здоров. Он уточнил, что в данный момент находится на международном семинаре.

До этого супруга Познера Надежда Соловьева опровергла сообщения о его госпитализации.

18 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Познер попал в больницу. У него якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

По данным канала, в прошлом месяце 90-летний журналист обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Его положили в палату и якобы провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провел под капельницами. Сейчас он, предположительно, наблюдается у онколога.

По словам самого телеведущего, впервые у него нашли онкологическое заболевание в 59 лет во время жизни в Нью-Йорке — рак простаты. Тогда его успешно прооперировали. В 80 лет у Познера диагностировали рак кишечника.

Ранее в Москве госпитализировали 48-летнего актера Михаила Руденко, сыгравшего одного из врачей в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

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