Помощница Пугачевой рассказала о ее плохом состоянии

Домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дорондова рассказала о плохом самочувствии артистки и ее стрессе. Об этом она сообщила Teleprogramma.pro.

Сейчас Пугачева находится в Юрмале. В сети появляются многочисленные фото Примадонны. Поклонники обсуждают ссутулившуюся фигуру 75-летней певицы и шаркающую походку. Такие разговоры ранят помощницу певицы.

По мнению домработницы, артистка сейчас переживает сильный стресс.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… Теперь читаю: «Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале». При такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…» — поделилась своими переживаниями Дорондова.

Она также выразила удивление, как Пугачеве хватает сил и терпения не реагировать на подобные сообщения. «Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!» — заявила помощница.

Людмила Дорондова работала у певицы 27 лет. СМИ писали, что она не смогла найти общего языка с пятым мужем Пугачевой Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Также СМИ писали, что стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и ее супруга в России и за рубежом составляет более 4 млрд рублей. У знаменитостей в собственности в Москве и Подмосковье, помимо известного замка в деревне Грязь, есть также столичная квартира родителей Галкина на Новочеремушкинской улице, недвижимость Пугачевой в Филипповском переулке с машиноместом. А еще два гаража и земельный участок в домостроительном комбинате «Творчество».

Ранее стало известно, кто живет в замке Пугачевой.