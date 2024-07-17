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Прилучный о блокировке счетов: «Налоговые друг друга не поняли»

Актер Павел Прилучный заявил, что его счета заблокировали по ошибке ФНС

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Прилучный заявил, что его счета заблокировали из-за того, что Федеральная налоговая служба (ФНС) потеряла документы после перевода в другое отделение. Слова актера передает Life со ссылкой на Shot.

«Друг друга не поняли — налоговая Москвы и налоговая Истры. Я уже полтора года вроде как перевелся в истринскую налоговую. Собственно, поэтому такие изменения. Документы просто затерялись», — объяснил звезда «Мажора».

По словам Прилучного, сегодня он съездил в ФНС, чтобы разрешить ситуацию. И теперь, по словам актера, «все окей».

Накануне сообщалось, что Прилучный не может воспользоваться счетами в трех банках, которые привязаны к его ИП. Их заблокировали, потому что актер не предоставил вовремя финансовую отчетность о своей деятельности ФНС. Он должен был это сделать до 3 июля.

Затем Telegram-канал Mash заявлял, что Прилучный лично посетил отделение ФНС после появление информации о блокировке счетов. Во время своего визита актер также сфотографировался с сотрудниками ведомства.

Ранее стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.

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