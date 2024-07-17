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Бурунов задумался о пересадке волос

Актер Сергей Бурунов не исключил, что сделает себе пересадку волос

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов не исключил на YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что сделает себе пересадку волос.

Это случилось после того, как рэпер Баста рассказал ему о новых технологиях, которые позволяют успешно пересаживать волосы. Музыкант показал актеру фотографии до и после своего друга Павла, который восстановил волосы при той же стадии облысения, что у Бурунова. Актер созвонился с мужчиной на шоу и попросил контакты клиники, где ему сделали процедуру.

«Честно признаюсь, я один раз сходил [в клинику]. Это целая история по пересадке волос, ее надо обновлять», — отметил актер.

Актер признался также, что не знает, по какой причине потерял волосы. Он многократно задавал этот вопрос отцу, потому что у родителя аналогичная ситуация. Однако он не получил четкого ответа.

«Он утверждал, что потерял волосы во время службы в роте связи в Монголии. Но причем здесь рота связи в Монголии и я... Непонятно», — заявил Бурунов.

В той же беседе Бурунов признался, что мать воспитывала его в строгости и била ремнем. Он также назвал родительницу своим авторитетом и посоветовал поклонникам беречь своих матерей.

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