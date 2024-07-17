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Из фильма «Ржавчина» вырезали сцену со стрельбой в церкви

В фильме «Ржавчина» удалили сцену со стрельбой, из-за которой судили Болдуина

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SantaGlobal Look Press

Из фильма «Ржавчина» полностью удалили эпизод со стрельбой из ружья, во время репетиции которого случилась трагедия. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Они вырезали сцену в церкви и немного переписали. Это прекрасный фильм. Похож на большой студийный», — подчеркнул источник.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил на репетиции из оружия, которое было заряжено боевыми, а не пустыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, а Хатчинс не удалось спасти жизнь.

Производство вестерна возобновилось весной 2023 года. Режиссер Джоэл Соуса вернулся к работе над проектом, а вдовец Хатчинс Мэтью стал исполнительным продюсером. К работе над «Ржачиной» также присоединилась оператор Бьянка Клайн (»Марсель, ракушка в ботинках»).

13 июля суд в США прекратил уголовное дело против актера Алека Болдуина из-за инцидента на съемках «Ржавчины». До этого суд присяжных признал виновной в случившемся на съемочной площадке Ханну Гутьеррес-Рид. Она была специалистом по оружию.

Ранее суд прекратил дело Киркорова против Жигаловой.

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