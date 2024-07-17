Из фильма «Ржавчина» вырезали сцену со стрельбой в церкви

Из фильма «Ржавчина» полностью удалили эпизод со стрельбой из ружья, во время репетиции которого случилась трагедия. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Они вырезали сцену в церкви и немного переписали. Это прекрасный фильм. Похож на большой студийный», — подчеркнул источник.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил на репетиции из оружия, которое было заряжено боевыми, а не пустыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, а Хатчинс не удалось спасти жизнь.

Производство вестерна возобновилось весной 2023 года. Режиссер Джоэл Соуса вернулся к работе над проектом, а вдовец Хатчинс Мэтью стал исполнительным продюсером. К работе над «Ржачиной» также присоединилась оператор Бьянка Клайн (»Марсель, ракушка в ботинках»).

13 июля суд в США прекратил уголовное дело против актера Алека Болдуина из-за инцидента на съемках «Ржавчины». До этого суд присяжных признал виновной в случившемся на съемочной площадке Ханну Гутьеррес-Рид. Она была специалистом по оружию.

Ранее суд прекратил дело Киркорова против Жигаловой.