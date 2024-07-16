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Суд назначил дату рассмотрения дела Акунина о деятельности иноагента

Суд 16 августа рассмотрит дело Акунина о нарушении правил деятельности иноагента

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Alexander Zemlianichenko/AP

Таганский суд Москвы назначил на 16 августа рассмотрение протокола о нарушении правил иноагента в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте суда.

«Привлекаемое лицо: Чхартишвили Г.Ш. Статья КоАП РФ: Ст. 19.34, Ч. 5. Назначено судебное заседание на 16.08.2024 10:30 (мск. - «Газета.Ru»)», — говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что судьей по делу назначена Альбина Тимакова.

Писателю вменяется распространение в интернете материалов без маркировки иноагента. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

18 декабря прошлого года Акунин был внесен в реестр экстремистов и террористов. Позже в издательстве «Захаров» сообщили, что книги писателя отдали на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре прекратили прокат спектаклей по произведениям писателя Бориса Акунина из-за его «высказываний».

В январе текущего года Минюст РФ признал писателя Бориса Акунина иноагентом.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона об ограничении доступа к книгам иноагентов.

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