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Бородина поссорилась с пассажирами аэропорта: «Ведет себя непристойно»

Телеведущая Ксения Бородина устроила скандал в аэропорту Турции

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Вокруг ТВ/RUTUBE

Телеведущая Ксения Бородина поссорилась с пассажирами в аэропорту Турции. Видео от очевидицы конфликта со знаменитостью публикует Telegram-канал Super.ru.

«Матерится, ведет себя непристойно. Девушка, просто отвратительно», — говорит в ролике одна из пассажирок, обращаясь к Бородиной.

В ответ телеведущая поясняет, что причиной ее поведения стало то, что «мужик» тронул ее рукой. На связь с Telegram-каналом Admin.Anshlak вышла девушка, которая засняла видео. Она заявила, что Бородина стояла в очереди тех, кто оплатил услугу фаст-трека, в то время как у самой ведущей она не была оплачена. Когда всех купивших услугу попросили пройти вперед, то Бородина не стала отходить.

«Тогда охранник моей подруги, предварительно предупредив, мягко отодвинул ее в сторону. Вой стоял похлеще, чем на болотах», — рассказала женщина.

Недавно сообщалось, что Бородина подобрала бездомного кота, который прятался под машиной. Она назвала питомца Алтай. У знаменитости также есть две породистые собаки и кот. Бородина признавалась, что ее часто критиковали хейтеры за отказ брать животных из приюта. По словам звезды, ей ставили в пример певицу Ольгу Орлову, которая спасла много «бездомышей».

Ранее певица Нюша призналась, что занимается самосовершенствованием после развода.

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