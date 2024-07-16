Продюсер объяснил, зачем Галкин и Вайкуле запели на украинском языке

Продюсер Сергей Лавров заявил, что артисты Лайма Вайкуле и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) исполнили во время своих выступлений композиции на украинском языке, чтобы заработать денег. Его слова передает издание «Абзац».

«Лайма Вайкуле никогда и ничем не брезгует. Если спецоперация начнется в какой-то другой стране, Вайкуле начнет петь на языке этой страны», — предположил эксперт.

Тем самым Лавров прокомментировал недавнее разошедшееся по сети видео, на котором Вайкуле спела на украинском языке на одном из своих концертов в Латвии. Ролик опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Что касается Максима Галкина, он выступал на украинском языке, потому что работал на украинской свадьбе. Они делают все для зарабатывания бонусов и денег», — подытожил Лавров.

13 июля стало известно, что Галкин спел песни Ротару на украинском языке. Юморист выступал на свадьбе, которая проходила в Италии. По информации RT, гонорар Галкина составил €100 тысяч (около 9 млн 575 тыс. рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

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