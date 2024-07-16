Умер музыкальный руководитель «Ленкома»

Музыкальный деятель и композитор Сергей Рудницкий, работавший в театре «Ленком Марка Захарова» в течение 50 лет, скончался в возрасте 69 лет. Театр сообщил о его уходе из жизни на своем официальном сайте.

Рудницкий имел звание народного артиста Российской Федерации, был лауреатом театральных наград и руководителем ансамбля «Аракс».

Музыкант начал сотрудничество с «Ленкомом» в 1974 году как участник рок-группы «Аракс» и написал музыку к нескольким известным спектаклям, таким как «Шут Балакирев», «Чайка» и «Пер Гюнт». Он также был автором музыки для церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ.

В 2012 году ему было присвоено звание народного артиста России.

«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким», — говорится в сообщении театра.

«Ленком» был основан в 1927 году как «Театр рабочей молодежи» (ТРАМ при ЦК ВЛКСМ). В 1937 году объединен с «Театром-студией Рубена Симонова». 20 февраля 1938 года переименован в «Московский государственный театр имени Ленинского комсомола».

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