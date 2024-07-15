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Бывшего мужа Нюши не пустили в самолет до Испании

Бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова не пустили в самолет до Мадрида

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igorsivovv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмена Игоря Сивова не допустили на борт самолета до Мадрида. Об этом он рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший супруг певицы Нюши собирался полететь в Мадрид из Дубая. Он прошел регистрацию, однако уже на входе в самолет бизнесмена попросили покинуть борт.

«Мы должны были сейчас уже подлетать с моим сыном к Мадриду, но ничего не получилось. На завтрашней медитации в ходьбе в Марбелье меня не будет. Мы пришли на стойку регистрации, нас зарегистрировал прекрасный человек, апргрейдил все наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолет, где нам говорят: «У сына все хорошо, а у вас виза не мульти», — поделился Сивов.

Предприниматель отметил, что уже попадал в такую ситуацию. Перед вылетом в другую страну у Сивова и Нюши украли паспорта, из-за чего экс-супруги не смогли попасть в самолет.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Ранее Нюша призналась, что намерена «вернуться к своей уникальности» после развода.

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