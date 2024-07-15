Нюша призналась, что намерена «вернуться к своей уникальности» после развода

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала о своих планах после развода. Ее слова цитирует «Пятый канал».

По словам звезды, сейчас она намерена заниматься собой и самосовершенствоваться. Нюша отметила, что хочет перемен снаружи при переменах внутри.

«Здорово, когда мы как-то ухаживаем за собой, стремимся к лучшей версии себя. Это касается и внутреннего мира, и, безусловно, это внешность», — поделилась артистка.

Нюша призналась, что «что-то с чем-то переборщила» на одном из этапов жизни, поэтому сейчас уделяет время себе.

«Здорово, когда мы как-то ухаживаем за собой, стремимся к лучшей версии себя. Это касается и внутреннего мира, и, безусловно, это внешность», — рассказала звезда.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Ранее сообщалось, что продюсер «Брата 3» едва не родила в застрявшем лифте роддома.